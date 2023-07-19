الشركة المنظمة لحفل ترافيس سكوت في مصر ترد على قرار نقابة المهن الموسيقية

نفت الشركة المسؤولة عن تذاكر حفل المغني الأمريكي ترافيس سكوت إلغاء الحفل المقرر يوم 28 يوليو في الأهرامات وذلك بعد قرار نقابة المهن الموسيقية بإلغاء استخراج ترخيص الحفل.

ونشرت الصفحة الرسمية للشركة منشورا لحفل ترافيس سكوت عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، وعلقت قائلة: "الحفلة في موعدها".

🚨PSA 🚨



There have been no changes to Travis Scott’s show in Egypt; any reports to the contrary are false.



We can't wait to celebrate 'Utopia' with you in Egypt - Live Nation & @Ticketsmarche@trvisXX — Live Nation Middle East (@LiveNationME) July 18, 2023

من جهته، أكد محمد سراج العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة "Ticketsmarche" أن حفل الفنان الأمريكي ترافيس سكوت قائم وينتظر جمهوره يوم 28 يوليو.

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وقال سراج في مداخلة هاتفية يوم الأربعاء عبر برنامج "كلام في الزحمة" على "نجوم إف إم": "الحفل منتظراكم يوم 28 يوليو، وتعد من أكبر الحفلات في منطقة الأهرامات، ترافيس سكوت فنان كبير وله جمهور كبير من الشباب".

وأضاف: "قبل ما نفتح نافذة البيع دائما نتأكد من تواجد التصاريح اللازمة، والشركة المنوط بها هذا الأمر معها كل التصاريح وأي حاجة محتاجة تتوثق وتتختم موجودة وتم إصدارها بالفعل، ولما فتحنا بيع كان الساعة الثانية فجرا والتذاكر خلصت في 11 دقيقة، وهذا رقم عالمي وأول مرة تحصل في تاريخ تنظيم الحفلات بمصر، والحفلة عدد جمهورها صغير بحيث تكون منظمة لكي تليق بحجم الحفل والمكان المعمول به، والجمهور اللي اشترى التذاكر كانوا من 54 بلدا فهناك كم سياحة كبير سيصل مصر".

وأكد قائلا "الحفلة قائمة ومفيش حاجة اسمها حد يصدر تصريح ويسحبه، التصريح الذي يخرج عليه ختم وإمضاء لازم يطلع آخر مثله يلغيه وهذا لم يحدث، ولم يصدر أي بيان رسمي يقول فيه إلغاء للحفل ولكنها كلها اجتهادات على السوشيال ميديا، والفريق الفني اللي موجود في مصر عشان يشتغل على الحدث موجودين من 10 أيام والناس موجودة وشغالة، ولا أعرف سبب الجدل الذي حدث الحقيقة".

والثلاثاء أعلنت نقابة الموسيقيين المصرية إلغاء تصريح حفل ترافيس سكوت في منطقة الأهرامات على خلفية ما يتخلل حفلات مغني الراب الأمريكي من "طقوس تتنافى مع قيم المجتمع المصري".

وتعرض منظمو الحفل لانتقادات على مواقع التواصل، وطالبهم نشطاء بإلغاء الحفل الذي يعتبر الأول لسكوت في مصر.

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا بشأن الحفل المزمع "بعد انتشار أنباء حول دعوته (سكوت) للماسونية في حفلاته"، وفقا لموقع "المصري اليوم".

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وجاء في البيان "مما لا شك فيه أن النقابة العامة في الأشهر الأخيرة، رحبت بكافة ألوان الفنون والحفلات، إلا أنها حددت شروطا وضوابط لضمان عدم المساس بالعادات والتقاليد الموروثة للشعب المصري".

ووفقا للبيان، فإن النقابة "ترفض العبث بالقيم المجتمعية والعادات والتقاليد المصرية والعربية وبعد استقراء واستطلاع آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد ما ورد لنقابة المهن الموسيقية من أنباء تضمنت صورا ومعلومات موثقة عن طقوس غريبة لنجم هذا الحفل يقدمها أثناء فقرته وتسخير أدواته من أجل إقامة طقوس تتنافى مع قيمنا وتقاليدنا المجتمعية الأصيلة، قرر النقيب العام ومجلس الإدارة إلغاء الترخيص الصادر لإقامة هذا النوع من الحفلات الذي يتنافى مع الهوية الثقافية للشعب المصري".

وأعلن مغني الراب الأمريكي الشهير ترافيس سكوت عن الاحتفال بإطلاق ألبومه الجديد عبر إحيائه حفلات غنائية أمام عجائب الدنيا السبعة، واختار أهرامات الجيزة لتشهد حفل إطلاق أحدث ألبوماته الغنائية Utopia والذي يعد متابعة لألبوم Astroworld وذلك يوم الجمعة الموافق 28 يوليو الجاري.

وأكد ترافيس سكوت عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي عن بث الحفل بشكل مباشر من أمام الأهرامات.

UTOPIA LIVE AT THE PYRAMIDS

CANT WAITTTT TO SEE YA

TICKETS https://t.co/1X8uAoaRh6pic.twitter.com/jstKuL3pFr — TRAVIS SCOTT (@trvisXX) July 9, 2023

المصدر: وسائل إعلام مصرية