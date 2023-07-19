نجيب ساويرس: إلغاء حفل ترافيس سكوت يفقد مصر مصداقيتها

علق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، على إلغاء ترخيص حفل المغني الأمريكي ترافيس سكوت في مصر والذي كان من المقرر إقامته في الأهرامات.

إلغاء حفل المغنى الأمريكي ليس الخطأ .. انما الخطأ هو الموافقة عليه ثم إلغاؤه لأنها تفقد مصر مصداقياتها و لا تحترم التعاقدات و تكبد المنظم خسائر رهيبة و اعلان الحفل صاحبه دعاية عالمية ضخمة لمصر فقدناها بهذا الإلغاء مع العلم انه غنى في السعودية و الامارات ! للعلم لا مصلحة لي في هذا… — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) July 18, 2023

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وكتب نجيب ساويرس، عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات القصيرة تويتر: إلغاء حفل المغنى الأمريكي ليس الخطأ.. إنما الخطأ هو الموافقة عليه ثم إلغاؤه، لأنها تفقد مصر مصداقيتها ولا تحترم التعاقدات وتكبد المنظم خسائر رهيبة.

وتابع نجيب ساويرس: إعلان الحفل صاحبه دعاية عالمية ضخمة لمصر فقدناها بهذا الإلغاء، مع العلم أنه غنى في السعودية والإمارات.. للعلم ليس لي مصلحة في هذا الحفل رغم إدارتنا لمنطقة الهرم ومعاناتنا من الخيل والجمال وتعامل الأمن مع الزوار.

وكان أعلن النقيب مصطفى كامل في نفس السياق إلغاء ترخيص حفل ترافيس سكوت بشكل رسمي، بعد اتهام الأخير بارتكاب أفعال مخلة بـ الآداب، وهو ما يتعارض مع عادات وتقاليد المصريين.

المصدر: المصري اليوم