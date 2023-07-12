تحرك عاجل في مصر بسبب حفل ينذر بكارثة في الأهرامات

كشف المحامي المصري عمرو عبد السلام، عن استعداده للتقدم بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد وزارة السياحة والآثار لإلغاء حفل المغني الأمريكي ترافيس سكوت.

إقرأ المزيد

وقال عبد السلام في تصريحات لـRT: "سنتقدم غدا بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد وزارة السياحة والآثار من أجحل إلغاء تصريح الحفل الغنائي للرابر الأمريكي ترافيس سكوت الذي سيقام تحت سفح الأهرامات يوم 28 يوليو المقبل نظرا لما شهدته حفلاته الغنائية السابقة من ممارسته للطقوس الشيطانية والماسونية وتعاطي المخدرات وممارسة الجنس، وهو ما يخالف قيم وتقاليد المجتمع المصري.

وأضاف أن هذا المغني يعلن عن دعمه لحركة "الأفروسنتريك" المعادية للهوية المصرية فضلا عن وفاة عشرات الأشخاص أثناء الحفل الأخير الذي أقامه بأمريكا خلال العام 2021، والذي يوصف بأنه من أكثر الحفلات دموية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية مما دفع أسر الضحايا إلى إقامة عشرات الدعاوي القضائية ضده أمام القضاء الأمريكي".

وأوضح المحامي المصري بأنه سيوجه صباح غد الخميس إنذارات رسمية لكلا من وزير الداخلية المصري ووزير السياحة والآثار يتبعهم إقامة دعوي قضائية مستعجلة أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة لمنع إقامة الحفل الغنائي.

واختار مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت أن يكون حفل إطلاق ألبومه الجديد "يوتوبيا" عند سفح الأهرامات بالجيزة في مصر، يوم 28 يوليو الجاري .

ومعروف " ترافيس سكوت " أنه من عبدة الشيطان ويحي حفلات بها طقوس شيطانية، وهو ما لمحت إليه وسائل إعلام أمريكية في عام 2021 عندما وقعت مأساة مهرجان أستروورلد الموسيقي، التي شهدت وفاة عشرات الأشخاص خلال الحفل.

ومهرجانات "أستروورلد" هي مهرجانات موسيقية تقام في هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، حيث يقدم العديد من الفنانين عروضا غنائية، من أبرزهم مغني الراب والمنتج الأمريكي ترافيس سكوت، الذي يعد أيضا منظم المهرجان.

وفي ليلة 9 نوفمبر من عام 2021 لقي مالا يقل عن 8 أشخاص حتفهم، وتعرّض المئات لإصابات خطرة تركت العديد منهم في المستشفيات ووحدات العناية المركزة، حيث احتشد ما يقدر بنحو 50 ألف شخص في حديقة NRG لمتابعة ترافيس سكوت الذي تحظى حفلاته الموسيقية بشعبية هائلة وطقوس غريبة.

وتحدثت عدد من الصحف الأمريكية في حينها عن عدد من نظريات المؤامرة التي أشارت إلى أن الحفل كان نوعا من الطقوس الشيطانية، وأن القتلى كانوا بالفعل بمثابة "قرابين بشرية" لإبليس نفسه.

وبعد الحادث الأليم تدوال رواد مواقع التوتاصل الاجتماعي، العديد من مقاطع الفيديو التي التقطها الحضور، وأظهرت مغني الراب ترافيس سكوت وهو يستمر في تقديم العرض دون توقف على الرغم من مشاهدة أشخاص يسقطون مغشيًا عليهم، بينما وجدت الطواقم الطبية صعوبة بالغة للوصول إليهم لإسعافهم.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم