حركة المرور العكسية على جسر القرم في الجزء المتضرر فقط

أفاد مراسل "نوفوستي" بأن حركة المرور في الجزء الأكبر من جسر القرم تتم على طول المسارين من القسم الأيمن، وتجري حركة المرور العكسية في المكان المتضرر من طريق السيارات فقط .

وترأس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الليلة الماضية، اجتماعا حول الوضع في جسر القرم الذي تعرض لهجوم إرهابي من جانب أوكرانيا.

وفي الاجتماع، قال نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين، إنه بحلول نهاية اليوم سيتم الانتهاء من تعزيز الدعائم وتركيب سياج، وفي اليوم التالي ستتم عملية استعادة الإضاءة ثم بدء حركة مرور السيارات.

وفي الليلة الماضية، ذكر خوسنولين أن حركة السيارات على جسر القرم بدأت مجددا وتم تطبيق حركة المرور العكسية فقط في الجزء المتضررالأيمن المتطرف باتجاه تامان- كيرتش.

يذكر أن جسر القرم تعرض لهجوم بزوارق مسيرة فجر الاثنين 17 يوليو، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة طفلة، إضافة إلى تضرر قسم من الجسر.

واتهمت السلطات الروسية نظام كييف بتنفيذ الهجوم بمشاركة مباشرة من وكالات الاستخبارات والسياسيين في الولايات المتحدة وبريطانيا.

ويوم أمس كذلك نقلت وكالة RBC-Ukraine، عن مصدر أمني أوكراني، أن الهجوم على جسر القرم كان عملية خاصة نفذتها البحرية الأوكرانية بالتعاون مع جهاز الأمن الأوكراني، وتم استخدام درونات مائية خلالها.

المصدر: نوفوستي