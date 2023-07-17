الصور الأولى من موقع حادث جسر القرم

تداولت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي صورا توثق آثار حادث وقع في جسر القرم فجر اليوم الاثنين وأدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخر إضافة إلى توقف حركة المرور على الجسر.

وحسب رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف، فإن الحادث، الذي لم يكشف عن طبيعته، وقع في منطقة إحدى دعامات الجسر، فيما قالت وزارة النقل الروسية إن الحادث أدى إلى تضرر جزء من طريق السيارات دون أن تلحق أضرار بالدعامات.

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وذكرت السلطات أن زوجين من مقاطعة بيلغورود لقيا مصرعهما في الحادث بينما أصيبت ابنتهما القاصر بجروح متوسطة الخطورة.

المصدر: وكالات