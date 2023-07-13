بوتين يكشف عن تفاصيل لقائه بقادة "فاغنر"

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن بعض تفاصيل لقائه بقادة شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة في أعقاب تمردها المسلح في أواخر يونيو الماضي.

وأكد بوتين في تصريح لصحيفة "كومرسانت"، يوم الخميس، أنه التقى يوم 29 يونيو الماضي في الكرملين بـ 35 من قادة "فاغنر" بمن فيهم يفغيني بريغوجين، وأن اللقاء استمر 3 ساعات.

وقال بوتين إن "المقاتلين العاديين لـ"فاغنر" كانوا يحاربون بكرامة، وإن انجرارهم في تلك الأحداث (التمرد) يثير أسفا".

إقرأ المزيد

وتابع: "من جانب واحد أعطيت تقييما لما حققوه في ميدان القتال (في أوكرانيا)، ومن الجانب الآخر لما قاموا به أثناء أحداث 24 يونيو. وثالثا، عرضت عليهم الخيارات الممكنة لأداء الخدمة لاحقا، بما في ذلك المشاركة في العمليات القتالية".

وردا على سؤال ما إذا ستبقى جماعة "فاغنر" كوحدة مقاتلة، قال بوتين إنها "غير موجودة من الناحية القانونية" إذ أنه لا يوجد في روسيا قانون حول شركات عسكرية خاصة.

وأضاف أن "الجماعة موجودة، ولكن لا وجود لها من الناحية القانونية. وهذه مسألة منفردة متعلقة بشرعنتها. وهذه القضية يجب مناقشتها في مجلس الدوما والحكومة، وهي قضية صعبة".

المصدر: "كوميرسانت"