الكرملين: روسيا لم تتخذ قرارها بشأن صفقة الحبوب بعد

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا لم تتخذ بعد قرارها بشأن تعليق مشاركتها في صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود ولديها الوقت لذلك حسبما قال الرئيس بوتين.

وقال بيسكوف لوكالة "نوفوستي"، يوم الخميس، ردا على سؤال ما إذا كان هناك وقت لصياغة القرار النهائي بشأن مشاركة روسيا في صفقة الحبوب: "نعم، هذا ما قاله الرئيس".

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وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في وقت سابق من اليوم، بأن روسيا تدرس تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب حتى تنفيذ الشروط الخاصة برفع القيود عن صادرات الأغذية والأسمدة الروسية.

وأضاف بوتين أنه لا تزال هناك عدة أيام قبل أن تتخذ روسيا قرارها.

وكانت موسكو قد أشارت في وقت سابق إلى عدم تنفيذ "الجزء الروسي" من الصفقة التي تم عقدها بين روسيا والأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا، وحذرت من الانسحاب منها بعد 17 يوليو.

المصدر: نوفوستي