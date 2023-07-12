بالفيديو.. الدفاع الروسية تستكمل استلام الأسلحة والمعدات العسكرية من مجموعة "فاغنر"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الروسية تستكمل استلام أسلحة ومعدات عسكرية من وحدات مجموعة "فاغنر" وفقا لخطة معدة مسبقا.

وقالت وزارة الدفاع: "وفقا للخطة الموضوعة، تستكمل القوات المسلحة لروسيا الاتحادية استلام الأسلحة والمعدات العسكرية من وحدات مجموعة فاغنر".

وأوضحت الوزارة: "تم نقل أكثر من ألفي قطعة من المعدات والأسلحة، بما في ذلك المئات من قطع الأسلحة الثقيلة: دبابات T-90 وT-80 وT-72 B3، وراجمات صواريخ من طراز "غراد" و "أورغان"، وأنظمة الصواريخ والمدافع "بانتسير" المضادة للطائرات، وحوامل مدفعية ذاتية الدفع من طراز "2 إس 1 غفوزديكا" عيار 122 ملم و"2 إس 3 أكتسيا" عيار 152 ملم و"2 إس 5 غياتسينت" عيار 152 ملم، و "2 إس 4 تيولبان" عيار 240 ملم، فضلا عن مدافع "هاوتزر" ومدافع مضادة للدبابات وأنظمة هاون وجرارات مدرعة متعددة الأغراض وناقلات الجند المدرعة، وكذلك معدات السيارات والأسلحة الصغيرة".

ووفقا للوزارة، لا تزال عشرات الوحدات من بين المعدات التي تم نقلها إلى القوات المسلحة الروسية من وحدات مجموعة "فاغنر" جديدة، حيث لم تستخدم مطلقا في القتال. وتجدر الإشارة إلى أن المركبات الثقيلة المجنزرة وحوامل المدفعية ذاتية الدفع عالية السعة والدبابات، يتم جلبها إلى القواعد الميدانية بواسطة جرارات لمنع إلحاق الأضرار بالطرق الإسفلتية.

وأضافت الدفاع الروسية: "تم استلام أكثر من 2500 طن من الذخيرة المختلفة وحوالي 20 ألف قطعة من الأسلحة الصغيرة".

وقالت الوزارة: "يتم تسليم جميع المعدات والأسلحة إلى المناطق الخلفية، حيث تقوم وحدات الإصلاح والترميم التابعة للقوات المسلحة الروسية بعمليات الصيانة والإعداد للاستخدام المقصود".

المصدر: RT