مدفيديف في يوم الأسرة والحب والإخلاص: سنواصل حماية أغلى ما لدينا

أكد دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أن بلاده ستواصل الدفاع عن قيمها، والقتال من أجل رفاهية الشعب.

وجاءت تصريحات السياسي الروسي في منشور على شبكة "فكونتاكتي" الاجتماعية بمناسبة يوم الأسرة والحب والإخلاص، الذي يتم الاحتفال به في روسيا في 8 يوليو من كل عام.

وكتب مدفيديف "ليس لنا الحق في السماح لأي كان بإلغاء قيمنا، لذلك سنواصل حماية أغلى ما لدينا، وطننا ورفاهية عائلاتنا وأطفالنا، وجميع الأشخاص القريبين منا".

واعتبر مدفيديف أن "حب الوطن والرغبة في حمايته من الأعداء، يقومان على الإخلاص للعائلة ورعاية الأقارب والأصدقاء والاحترام المتبادل والدعم".

واختتم قائلا "لقد أظهر القديسان بطرس وفيفرونيا منذ ما يقارب تسعمائة عام، مثالا على الحب والصمود والإخلاص. وسنكون جديرين بهما".

وتحتفل روسيا في الثامن من يوليو بيوم الأسرة والحب والإخلاص، حيث تم الاحتفال به حتى عام 2022 بشكل غير رسمي، قبل أن يتم إقراره عطلة رسمية في 28 يونيو 2022 بموجب مرسوم صادر عن الرئيس الروسي. ويحتفي هذا العيد بذكرى القديسين، الأمير بطرس وزوجته فيفرونيا، اللذين عاشا في القرن الثالث عشر في إمارة موروم، حيث يعتبران رعاة الأسرة والزواج في التقليد الأرثوذكسي.

المصدر: تاس