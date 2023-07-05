توقيف أجنبي بعد تدنيسه للقرآن في أوليانوفسك الروسية

أعلن حاكم مقاطعة أوليانوفك الروسية، اليكسي روسكيخ، عن توقيف مواطن أجنبي في مدينة أوليانوفسك بعد قيامه بتدنيس القرآن علنيا.

وكتب الحاكم على "تلغرام"، يوم الأربعاء: "تداول على الانترنت مقطع فيديو، لقيام مواطن أجنبي بتدنيس القرآن، الكتاب المقدس للمسلمين. وحسب المعلومات الأولية، كان منفذ الاستفزاز في مدينة أوليانوفسك".

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وأضاف: "تتعامل أجهزتنا الأمنية الآن مع هذا الحادث".

وأكد أن "هذه جريمة ضدنا جميعا. والإرهاب لا توجد له قومية أو ديانة"، مؤكدا على "احترام مشاعر المؤمنين".

المصدر: RT