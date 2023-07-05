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توقيف أجنبي بعد تدنيسه للقرآن في أوليانوفسك الروسية

أخبار روسيا

توقيف أجنبي بعد تدنيسه للقرآن في أوليانوفسك الروسية
Sputnik MURAD ORUDZHEV
صورة من الأرشيف
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أعلن حاكم مقاطعة أوليانوفك الروسية، اليكسي روسكيخ، عن توقيف مواطن أجنبي في مدينة أوليانوفسك بعد قيامه بتدنيس القرآن علنيا.

وكتب الحاكم على "تلغرام"، يوم الأربعاء: "تداول على الانترنت مقطع فيديو، لقيام مواطن أجنبي بتدنيس القرآن، الكتاب المقدس للمسلمين. وحسب المعلومات الأولية، كان منفذ الاستفزاز في مدينة أوليانوفسك".

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وأضاف: "تتعامل أجهزتنا الأمنية الآن مع هذا الحادث".

وأكد أن "هذه جريمة ضدنا جميعا. والإرهاب لا توجد له قومية أو ديانة"، مؤكدا على "احترام مشاعر المؤمنين".

المصدر: RT

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