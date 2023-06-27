 
مباشر

الكرملين.. أهم ما جاء في كلمة بوتين أمام من ساهموا في إحباط "التمرد المسلح"

أخبار روسيا

الكرملين.. أهم ما جاء في كلمة بوتين أمام من ساهموا في إحباط
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vkzz

ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة اليوم الثلاثاء، في مراسم تكريم العسكريين ورجال الأمن الذين ساهموا في إحباط التمرّد المسلح السبت الماضي، فيما يلي أهم ما جاء فيها:

إقرأ المزيد
بوتين: الطيارون الذين لقوا حتفهم أثناء التمرد المسلح أدّوا واجبهم بشرف
بوتين: الطيارون الذين لقوا حتفهم أثناء التمرد المسلح أدّوا واجبهم بشرف

- الطيارون الذين لقوا حتفهم أثناء التمرد المسلح أدوا واجبهم بشرف

- لقد أوقفتم الحرب الأهلية بالفعل، وتصرفتم بوضوح وتنسيق رفيع

- خلال محاولة التمرد لم نضطر للجوء إلى الوحدات القتالية المشاركة في منطقة العملية العسكرية الخاصة

- لقد ضمنت الإجراءات السريعة والفعالة من جانب قوات الأمن عدم وقوع إصابات في صفوف المدنيين

- المدافعون الحقيقيون في الأوقات الصعبة وقفوا في طريق الاضطرابات التي كان من الممكن أن تؤدي إلى الفوضى

- الجيش والشعب لم يكونا مع المتمردين

- أتوجه بالشكر إلى جميع أفراد القوات المسلحة الروسية وأجهزة إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية الخاصة على شجاعتهم وبسالتهم وولائهم للشعب الروسي

- إن تصميم وشجاعة القوات في تعزيز تماسك المجتمع كان لهما دور حاسم في إحباط التمرد ومنع وقوع إصابات بين المدنيين

- في المواقف الصعبة، تصرفت القوات بتنسيق ووضوح، وأثبتت بالفعل ولاءها لشعب روسيا وللقسم العسكري، وأظهرت المسؤولية عن مصير الوطن ومستقبله

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين: الطيارون الذين لقوا حتفهم أثناء التمرد المسلح أدّوا واجبهم بشرف