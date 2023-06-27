الكرملين.. أهم ما جاء في كلمة بوتين أمام من ساهموا في إحباط "التمرد المسلح"
ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة اليوم الثلاثاء، في مراسم تكريم العسكريين ورجال الأمن الذين ساهموا في إحباط التمرّد المسلح السبت الماضي، فيما يلي أهم ما جاء فيها:
- الطيارون الذين لقوا حتفهم أثناء التمرد المسلح أدوا واجبهم بشرف
- لقد أوقفتم الحرب الأهلية بالفعل، وتصرفتم بوضوح وتنسيق رفيع
- خلال محاولة التمرد لم نضطر للجوء إلى الوحدات القتالية المشاركة في منطقة العملية العسكرية الخاصة
- لقد ضمنت الإجراءات السريعة والفعالة من جانب قوات الأمن عدم وقوع إصابات في صفوف المدنيين
- المدافعون الحقيقيون في الأوقات الصعبة وقفوا في طريق الاضطرابات التي كان من الممكن أن تؤدي إلى الفوضى
- الجيش والشعب لم يكونا مع المتمردين
- أتوجه بالشكر إلى جميع أفراد القوات المسلحة الروسية وأجهزة إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية الخاصة على شجاعتهم وبسالتهم وولائهم للشعب الروسي
- إن تصميم وشجاعة القوات في تعزيز تماسك المجتمع كان لهما دور حاسم في إحباط التمرد ومنع وقوع إصابات بين المدنيين
- في المواقف الصعبة، تصرفت القوات بتنسيق ووضوح، وأثبتت بالفعل ولاءها لشعب روسيا وللقسم العسكري، وأظهرت المسؤولية عن مصير الوطن ومستقبله
المصدر: RT