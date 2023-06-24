لماذا لوكاشينكو بالذات لعب دور الوسيط؟ .. الكرملين يشرح

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اتفقا في محادثة هاتفية، على وساطة مينسك في موضوع "فاغنر"

وأشار بيسكوف، إلى أن المبادرة بخصوص الوساطة جاءت من جانب الرئيس البيلاروسي، الذي كان على معرفة قديمة بيفغيني بريغوجين.

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وأضاف بيسكوف: "بالفعل اتفق الرئيسان على أن يبذل لوكاشينكو جهود وساطة لتسوية الوضع. على الأغلب سيستفسر البعض، لماذا الرئيس لوكاشينكو بالذات. الحقيقة هي أن ألكسندر غريغوريفيتش كان على معرفة شخصية ببريغوجين منذ فترة طويلة -منذ حوالي 20 عاما وكان هذا اقتراحه الشخصي، والذي تم الاتفاق عليه مع الرئيس بوتين".

ووصف بيسكوف يوم السبت، باليوم الصعب والشاق المليء "بالأحداث المأساوية".

المصدر: نوفوستي