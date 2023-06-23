الدفاع الروسية: الطائرات الأمريكية في سوريا تفعّل أسلحتها عند اقتراب طائراتنا

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن انتهاك قوات "التحالف الدولي" لمكافحة الإرهاب الذي تقوده واشنطن، لسلامة الرحلات الجوية في سوريا 10 مرات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، أوليغ غورينوف، يوم الجمعة: "إن طياري سلاح الجو الأمريكي قاموا مرتين بتفعيل منظومات الأسلحة لديهم عند اقترابهم من الطائرات الروسية".

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وبحسب قوله، فإن الجانب الروسي يعمل على تثبيت الانتهاكات المنهجية والخطيرة لبروتوكولات عدم التضارب والمذكرة الثنائية لسلامة الطيران في سوريا من قبل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

وأضاف غورينوف: "سُجلت خلال اليوم 10 حالات انتهاك تتعلق بتحليق طائرات مسيّرة وطائرات للتحالف، منها حالتان عن تفعيل منظومات الأسلحة من قبل طياري سلاح الجو الأمريكي لدى اقترابهم من الطائرات الروسية التكتيكية التي تقوم بتنفيذ رحلات مخطّط لها على طول الحدود السورية.

المصدر: تاس