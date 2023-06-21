بيسكوف: بوتين يهنئ عمدة موسكو بعيد ميلاده الـ65

قال المتحدث باسم باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن الرئيس فلاديمير بوتين، سيقوم يوم الأربعاء وعلى الأقل عبر الهاتف بتهنئة عمدة موسكو سيرغي سوبيانين بعيد ميلاده الخامس والستين.

وأضاف بيسكوف في حديث للصحفيين: "كما تعلمون لا يجوز وفقا لتقاليدنا التهنئة بشكل مسبق، لا أعرف على وجه اليقين ما إذا كان الرئيس بوتين قد اتصل بالفعل به، لكن يمكنني أن أقول على وجه اليقين أنه على الأقل سيهنئه عبر الهاتف. حتما ستتم التهنئة، في الواقع كما تعلمون حقق سيرغي في منصب عمدة موسكو نجاحات باهرة واضحة جدا، وباتت موسكو واحدة من أفضل مدن العالم، إن لم تكن أفضلها".

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وأشار بيسكوف إلى أن موسكو، تتطور بسرعة، ليس فقط من حيث الجاذبية المادية، بل ومن حيث الإمكانات المالية والصناعية والسياحية.

وعلى سؤال عما سيقدمه الرئيس بوتين كهدية لعمدة موسكو، رد بيسكوف: "هنا لا أعرف بتاتا. لذلك لا أريد الرد على هذا السؤال".

المصدر: نوفوستي