روسيا.. تساقط حبّات بَرَد عملاقة وتضرر 2000 منزل ومباني في جمهورية داغستان (فيديو)

ألحقت عواصف البَرد المتساقط في مدينة بويناكسك بجمهورية داغستان الروسية، أضرارا فادحة بأكثر من 2000 مسكن فردي وجماعي وحوالي 20 مؤسسة تعليمية لشدّة غزارتها يوم 17 يونيو.

وقال بيان المكتب الصحفي لحكومة الجمهورية: "بحسب رئيس بلدية مدينة بويناكسك، إسلام الدين نورغوداييف، شُكلت 25 مجموعة عمل مشتركة بين الإدارات المعنية لتنفيذ جولات على البيوت المعنية، بهدف حصر أعداد الضحايا في البيوت وتقييم الأضرار".

وأضاف البيان: "بحسب البيانات الأولية، تضرّر أكثر من 2000 منزل خاص، و33 مبنى سكني شاهق و7 مدارس و14 روضة للأطفال".

وزار رئيس حكومة داغستان، عبد المسلم عبد المسلموف، يوم أمس الأحد، منازل سكان بويناكسك المتضررين من الكارثة، حيت تضررت الأسطح بشكل رئيسي بسبب البَرَد، كما غمرت المياه الغرف وحطمت الأثاث بسبب تسرب المياه من الثغرات التي تشكلت.

وأكد عبد المسلموف تشكيل لجنة لتقييم الأضرار على مستوى الجمهورية.

المصدر: نوفوستي