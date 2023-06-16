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بوتين يمنح فالنتينا تيريشكوفا وسام غاغارين

أخبار روسيا

بوتين يمنح فالنتينا تيريشكوفا وسام غاغارين
Globallookpress Komsomolskaya Pravda
أول رائدة فضاء في العالم فالنتينا تيريشكوفا (صورة أرشيفية)
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أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرارا بمنح أول رائدة فضاء في العالم فالنتينا تيريشكوفا وسام غاغارين.

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جاء ذلك وفق ما نشرته إدارة الكرملين، حيث تابع مرسوم القرار بأن الوسام يمنح لتيريشكوفا لإسهاماتها في سبر أغوار الفضاء وإقدامها وشجاعتها وتضحيتها في رحلة أول امرأة إلى الفضاء.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سوف يلتقي تيريشكوفا مساء اليوم 16 يونيو، في الذكرى الستين لرحلتها إلى الفضاء التي استمرت 3 أيام.

وكانت تيريشكوفا قد انطلقت من قاعدة بايكانور الفضائية قبل 60 عاما في 16 يونيو 1963 في رحلة أمضت فيها ما يقرب من 3 أيام في الفضاء وحدها، لتكون أول امرأة في العالم تخوض هذه التجربة.

المصدر: نوفوستي

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