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إصابة 3 عسكريين بقصف أوكراني لمستشفى في نوفايا كاخوفكا

أخبار روسيا

إصابة 3 عسكريين بقصف أوكراني لمستشفى في نوفايا كاخوفكا
Sputnik
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قال مصدر في غرفة العمليات بمدينة نوفايا كاخوفكا بمقاطعة خيرسون، إن القوات الأوكرانية قصفت الليلة الماضية منشآت مدنية في المنطقة.

وأضاف المصدر، في حديث لمراسل RT، أن القوات الأوكرانية استخدمت مسيرة جوية انتحارية لمهاجمة مستشفى بمدينة نوفايا كاخوفكا.

ووفقا له، أسفر الهجوم عن إصابة 3 من العسكريين وعنصر إطفاء بجروح طفيفة.

وأكد المصدر، عدم وقوع أية إصابات بين عناصر الطاقم الطبي.

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في وقت سابق، تسبب قصف الجيش الأوكراني لمدينة نوفا كاخوفكا بإصابة شخص واحد.

المصدر: RT

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