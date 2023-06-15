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بوشلين: قوات كييف تحشد في مارينكا لضمان مواصلتها استهداف دونيتسك

أخبار روسيا

بوشلين: قوات كييف تحشد في مارينكا لضمان مواصلتها استهداف دونيتسك
Sputnik
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أكد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشلين، أن قوات كييف تواصل حشد قوات إضافية في مدينة مارينكا بالجمهورية، لتواصل من هناك قصف حيّي كيروف، وبيتروفسكي في المدينة.

وأشار بوشلين إلى أنّه مع استمرار توتر الوضع في المدينة، يحقق الجيش الروسي تقدما على الخطوط القتالية.

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ولفت إلى أنّ قوات كييف تحاول من خلال هذا الحشد العسكري اتخاذ مجموعة من الخطوات التي تعبّر عن عدم رغبتها في الابتعاد والتخلّي عن دونيتسك.

وأضاف بوشلين: "لسوء الحظ، نلحظ السعي لتعقيد الأجواء في مدينة دونيتسك، وعلى محور مارينكا حيث يتم من هناك قصف حيّي كيروف، وبيتروفسكي في المدينة بصورة أساسية".

وبيّن بوشلين أن قوات كييف أقامت تحصينات كبيرة في المدينة على مدار 8 سنوات.

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المصدر: RT

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