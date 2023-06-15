تحييد 9 طائرات مسيرة فوق القرم

أعلن حاكم جمهورية القرم الروسية سيرغي أكسيونوف أنه تم إسقاط 6 مسيرات وإنزال 3 أخرى في شبه الجزيرة الليلة الماضية، دون أن تتسبب هذه الحوادث في وقوع إصابات.

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وكتب أكسيونوف عبر "تلغرام": "في ساعات الليل والصباح، رصدت 9 طائرات بدون طيار فوق أراضي جمهورية القرم، وأسقطت قوات الدفاع الجوي الروسية 6 منها، في ما تم التشويش على 3 مسيرات أخرى وأنزلت بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية".

وذكر الحاكم أن إحدى المسيرات انفجرت خلال تحليقها فوق قرية دوكوتشايفو في وسط شبه الجزيرة، وأضاف أن ذلك أدى إلى تحطم نوافذ في عدد من المنازل دون وقوع إصابات، مؤكدا أن خدمات الطوارئ قد توجهت إلى الموقع.

وتحاول القوات الأوكرانية بانتظام مهاجمة سيفاستوبول وشبه جزيرة القرم بطائرات بدون طيار، ويسري في القرم مفعول المستوى "الأصفر" (مرتفع) لخطر الإرهاب إلى أجل غير مسمى.

المصدر: RT