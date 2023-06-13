تعرف على أبرز المراسيم الرئاسية التي وقع عليها الرئيس بوتين اليوم

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عددا من المراسيم الرئاسية التي دخلت حيز التنفيذ بمجرد التوقيع عليها.

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قانون لن يصبح بموجبه ارتكاب جريمة متعمدة من قبل موظفي وزارة الداخلية ظرفا مشددا: ويلغي هذا القانون التمييز الفعلي ضد ضباط الشرطة مقارنة بغيرهم من ضباط إنفاذ القانون حال ارتكابهم جريمة متعمدة.

قانون بشأن الحالات التي توجب بطلان وثيقة جواز السفر الدولي.

قانون التصديق على الاتفاقية الحكومية الدولية مع جمهورية الصين الشعبية بشأن التعاون في مجال إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى الصين عبر طريق الشرق الأقصى.

قانون إضفاء الطابع الإنساني على ظروف الاحتجاز، بحيث يرفع من سن الأطفال الذين بإمكانهم البقاء مع أمهاتهم ممن يقضين فترة عقوبة من 3 إلى 4 سنوات، ما سيسهم في الحفاظ على الروابط الأسرية مع الأطفال، وغيرها من الإجراءات التي تخفف من ظروف الاحتجاز ومن العقوبات.

قانون يسمح بإمكانية نقل السلع المصادرة من الملابس والأحذية وبعض الأدوات المنزلية إلى وزارة الدفاع ووزارة حالات الطوارئ لتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية.

قانون يعطي الأفضلية للتدابير غير المتعلقة بالاحتجاز (التعهد بعدم المغادرة، الضمانات الشخصية، الكفالة، الإقامة الجبرية، منع إجراءات معينة وغيرها) في حال العقوبات ضد رجال الأعمال وكبار مديري المنظمات التجارية، بحيث يسمح للمشتبه بهم أو المتهمين بمواصلة ممارسة الأعمال التجارية كأولوية، وذلك باستثناء الحالات التي يتم فيها انتهاك الإجراءات الوقائية أو الاختفاء من هيئات التحقيق الأولى أو من المحكمة، أو حال لم يكن لدى المتهم أو المشتبه به مكان إقامة على أراضي روسيا.

قانون ينظم تداول الأسلحة في المناطق المنضمة حديثا إلى روسيا، حيث يتعين على سكان هذه المناطق في غضون عام من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ التقدم بطلب إلى الهيئات الإقليمية للحرس الروسي لاستبدال التصاريح الأوكرانية بالتراخيص الروسية، على أن يتم العمل بالتصاريح الأوكرانية حتى تاريخه.

قانون يسمح للأطفال بحضور دروس التربية البدنية فقط بموجب شهادة صادرة على نتائج الفحص الطبي، ويلزم المدارس بضمان تنظيم الإسعافات الأولية للأطفال من قبل المعلمين وغيرهم من العاملين في المدرسة.

قانون تصادر بموجبه الأموال والممتلكات التي تم الحصول عليها نتيجة للجرائم الإلكترونية ويوسع قائمة الجرائم لتشمل إنشاء واستخدام وتوزيع برامج الكومبيوتر الخبيثة والتأثير غير القانوني على البنية التحتية للمعلومات الحيوية على أراضي روسيا، فضلا عن انتهاك قواعد تشغيل وسائل تخزين معلومات الكومبيوتر المحمية أو معالجتها أو نقلها.

قانون يحظر عمل أنشطة الحراسة الخاصة بدون ترخيص روسي، حيث يتعين على المواطنين في المناطق المنضمة حديثا إلى روسيا من استبدال شهادات الحراسة الخاصة الصادرة في أوكرانيا بشهادات حراسة روسية في غضون 45 يوما بدءا من دخول القانون حيز التنفيذ 13 يونيو.

المصدر: تاس