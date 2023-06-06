مجلس الاتحاد الروسي يبحث فسخ الاتفاق مع أوكرانيا حول بحر آزوف

ينظر مجلس الاتحاد الروسي خلال جلسته العامة يوم الأربعاء في عدد من مشاريع القوانين، بينها القانون حول فسخ الاتفاقية الموقعة مع أوكرانيا حول بحر آزوف ومضيق كيرتش.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أحال مشروع القانون إلى مجلس الدوما يوم 24 مايو الماضي، وقد صادق عليه المجلس يوم 1 يونيو.

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ويشار في الوثائق الخاصة بمشروع القانون، إلى أنه بعد قبول روسيا الاتحادية جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، المطلة على بحر آزوف، "فقدت أوكرانيا صفة الدولة المطلة على تلك المياه، وبات من الضروري فسخ الاتفاقية".

وتم توقيع الاتفاقية بين روسيا وأوكرانيا في عام 2003 بمدينة كيرتش، وهي كانت تنص على الاستثمار المشترك لبحر أزوف ومضيق كيرتش.

وسبق للبرلمان الأوكراني أن فسخ كافة اتفاقيات التعاون الثنائية مع روسيا الخاصة ببحر آزوف.

المصدر: تاس