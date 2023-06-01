بيسكوف يعلق على فسخ الاتفاقية مع أوكرانيا حول بحر آزوف

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في تعليقه على فسخ الاتفاقية بين روسيا وأوكرانيا حول بحر آزوف إن هذا البحر أصبح بحرا داخليا لروسيا وهو ما تسبب بتغيير وضعه القانوني.

في وقت سابق، فسخ مجلس الدوما اتفاقية التعاون مع أوكرانيا حول استخدام بحر آزوف ومضيق كيرتش، والتي تم التوقيع عليها في عام 2003.

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وأضاف بيسكوف، خلال رده على سؤال هل تنوي روسيا فسخ اتفاقيات أخرى مع أوكرانيا: "لا أستطيع القول بشكل دقيق بالنسبة للاتفاقيات الأخرى، أما بالنسبة لبحر آزوف فالأمر في غاية الوضوح. هذا البحر أصبح بحرا داخليا لروسيا الاتحادية وهو ما غيّر وضعه القانوني".

وقعت روسيا وأوكرانيا، هذه الاتفاقية في عام 2003 في كيرتش. لكن بعد انضمام جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه وخيرسون إلى قوام روسيا الاتحادية، أصبحت شواطئ بحر آزوف ومضيق كيرتش الآن ملكا فقط لروسيا الاتحادية.

المصدر: وكالات