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إسقاط طائرة بدون طيار فوق القرم

أخبار روسيا

إسقاط طائرة بدون طيار فوق القرم
Sputnik
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أعلن أوليغ كريوتشكوف، مستشار رئيس جمهورية القرم الروسية، عن إسقاط طائرة بدون طيار في مدينة جانكوي بشمال شبه الجزيرة فجر اليوم الأحد.

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وكتب كريوتشكوف عبر "تلغرام": "حسب المعلومات الأولية، فقد أسقطت طائرة بدون طيار في جانكوي"، مضيفا أنه ألحقت أضرار بالزجاج في عدد من المنازل الخاصة في المنطقة.

يذكر أن أراضي القرم تتعرض لهجمات مسيرات أوكرانية بشكل منتظم، والشهر الماضي أعلنت السلطات عن تدمير 4 طائرات بدون طيار أوكرانية في شمال شبه الجزيرة خلال ليلة واحدة.

المصدر: وكالات

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