إسقاط 4 طائرات مسيرة أوكرانية في شمال القرم الليلة الماضية

قال رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف، إن وسائط الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي، تصدت لأربع طائرات مسيرة في شمال شبه الجزيرة ودمرتها.

وأضاف: "أسقطت قوات الدفاع الجوي الروسية، أربع طائرات بدون طيار في شمال شبه جزيرة القرم الليلة الماضية. ولم تقع إصابات أو أضرار نتيجة لذلك".

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وحث أكسيونوف، السكان على التزام الهدوء والثقة فقط بمصادر المعلومات الموثوقة.

في الأسبوع الماضي، قال قائد أسطول البحر الأسود الأدميرال فيكتور سوكولوف، إن القوات الروسية تستخدم منظومة موحدة حول شبه جزيرة القرم للكشف المبكر عن أسلحة الهجوم الجوي الأوكرانية.

ووفقا له، يفتقد العدو لأية إمكانية للعمل في البحر، لذلك ركز جهوده على التخريب وتنفيذ الهجمات الإرهابية على المنشآت العسكرية والبنية التحتية الحيوية في القرم.

المصدر: نوفوستي