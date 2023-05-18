عربات قطار محمل بالحبوب تنحرف عن السكة في القرم (فيديو)

أعلنت السلطات في القرم الروسية أن عددا من عربات قطار محمل بالحبوب خرجت عن المسار قرب مدينة سيمفيروبول صباح اليوم الخميس.

وكتب رئيس القرم سيرغي أكسيونوف عبر "تلغرام" أنه "خرجت عربات محملة الحبوب عن مسارها في منطقة سيمفيروبول، دون وقوع إصابات".

وأضاف أنه تم تعليق حركة القطارات بين مدينتي سيمفيروبول وسيفاستوبول، حيث سيتم تنظيم نقل الركاب بالحافلات.

من جانبها، أعلنت شركة "سكك القرم الحديدية" خروج قطار شحن عن مساره قرب عاصمة القرم، وذلك "نتيجة تدخل أشخاص غير مختصين في عمل السكك الحديدية"، مؤكدة عدم وقوع إصابات وعدم وجود أي تهديد للبيئة.

وصرح رئيس برلمان القرم فلاديمير قسطنطينوف بأن السكة الحديدية "تعرضت لتفجير بفعل تدخل أشخاص غير مختصين".

وأفاد أحد شهود العيان بأن الانفجار الذي وقع في سكة الحديد كان قويا وسمع دويه من مسافة لا تقل عن كيلومترين من الموقع.

وذكر وزير النقل في القرم نيكولاي لوكاشينكو، أن عدد العربات التي خرجت عن السكة قرب سيمفيروبول، بلغ ثمان، حسب المعلومات الأولية.

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في نهاية فبراير الماضي، لحقت أضرار بجزء من سكة الحديد بين سيمفيروبول وسيفاستوبول، لكن ذلك لم يؤد إلى انحراف أي عربات عن مسارها أو إصابة أحد بأذى.

وفي مايو، أعلن الأمن الروسي عن اعتقال مجموعة تخريبية كانت تستعد لمحاولة اغتيال رئيس شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف. وأفادت الأنباء بأن المتفجرات التى تم ضبطها لدى أفراد المجموعة، متطابقة مع تلك التى استخدمت فى تفجير خط السكك الحديدية فى شبه الجزيرة فى فبراير.

المصدر: وكالات