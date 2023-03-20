 
مباشر
عاجل
شي جين بينغ: روسيا حققت تقدما وازدهارا بفضل بوتين

مصدر: مخربون حاولوا تفجير خط أنابيب الغاز في سيمفيروبول في القرم

أخبار العالم

مصدر: مخربون حاولوا تفجير خط أنابيب الغاز في سيمفيروبول في القرم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uyp2

قال مصدر مطلع لوكالة نوفوستي إن مجموعة من المخربين حاولوا تفجير خط أنابيب الغاز في إحدى مقاطعات سيمفيروبول في شبه جزيرة القرم.

وأضاف المصدر "كانت هناك محاولة لتدمير خط أنابيب الغاز (في سيمفيروبول) وجار تحديد الأشخاص المتورطين في هذا الحادث".

ولفت المصدر إلى أن الحادث وقع يوم أمس الأحد الساعة 21.30 مساء بالتوقيت المحلي.

ولا تعد هذه المحاولة الأولى التي يعمد فيها مخربون إلى محاولات تفجيرية لخطوط الغاز، حيث أعلن رئيس وزراء القرم سيرغي أكسيونوف يوم السبت الماضي أن قوات الدفاع الشعبي في شبه الجزيرة أحبطت محاولة لتدمير خط لأنابيب الغاز في منطقة "أراباتسكايا ستريلكا".

إقرأ المزيد
قوات الدفاع الشعبي في القرم تحبط محاولة تدمير خط لأنابيب الغاز
قوات الدفاع الشعبي في القرم تحبط محاولة تدمير خط لأنابيب الغاز

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الرئيس الصيني شي جين بينغ يصل إلى الكرملين ويجتمع مع الرئيس بوتين