مصدر: مخربون حاولوا تفجير خط أنابيب الغاز في سيمفيروبول في القرم

قال مصدر مطلع لوكالة نوفوستي إن مجموعة من المخربين حاولوا تفجير خط أنابيب الغاز في إحدى مقاطعات سيمفيروبول في شبه جزيرة القرم.

وأضاف المصدر "كانت هناك محاولة لتدمير خط أنابيب الغاز (في سيمفيروبول) وجار تحديد الأشخاص المتورطين في هذا الحادث".

ولفت المصدر إلى أن الحادث وقع يوم أمس الأحد الساعة 21.30 مساء بالتوقيت المحلي.

ولا تعد هذه المحاولة الأولى التي يعمد فيها مخربون إلى محاولات تفجيرية لخطوط الغاز، حيث أعلن رئيس وزراء القرم سيرغي أكسيونوف يوم السبت الماضي أن قوات الدفاع الشعبي في شبه الجزيرة أحبطت محاولة لتدمير خط لأنابيب الغاز في منطقة "أراباتسكايا ستريلكا".

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المصدر: نوفوستي