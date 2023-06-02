السلطات: 850 قذيفة أوكرانية استهدفت منطقة حدودية في بيلغورود خلال 24 ساعة

أفاد حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف بأنه تم تسجيل سقوط أكثر من 850 قذيفة على منطقة شيبيكينو أمس الخميس، في أكبر عدد يومي منذ بداية الغارات الأوكرانية.

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وقال غلادكوف في تصريحات للصحفيين اليوم الجمعة: "فيما يتعلق بشيبيكينو، الوضع اليوم أكثر هدوءا مما كان عليه أمس. لقد سقط أكثر من 850 قذيفة على المنطقة خلال يوم أمس، في تطور غير مسبوق بالنسبة لنا" في هذه المنطقة المتاخمة للحدود الأوكرانية.

وفي وقت سابق اليوم أكد غلادكوف مقتل امرأتين وإصابة رجلين جراء قصف أوكراني استهدف طريقا قرب قرية ماسلوفا بريستان بمنطقة شيبيكينو أيضا.

وذكر المسؤول أن الجيش الأوكراني أطلق النار بشكل متزامن على عدة تجمعات سكانية في المنطقة خلال اليوم الحالي.

المصدر: وكالات