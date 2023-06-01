الدفاع الروسية تكشف تفاصيل إحباط الهجوم على مقاطعة بيلغورود

كشفت وزارة الدفاع الروسية عن تفاصيل تصدي المجموعة الغربية للقوات الروسية للهجوم الذي نفذته جماعات تخريبية مسلحة، متسللة من أوكرانيا، في مقاطعة بيلغورود الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية أنه عند الساعة 3:57 فجر الخميس 1 يونيو، وبعد قصف مدفعي كثيف لمعبر "شيبيكينو" الحدودي وبلدة نوفايا تافولجانكا الروسية، استمر نحو ساعة، "حاول العدو شن الهجوم على محور فولتشانسك – معبر "شيبيكينو" بمجموعة من 30 مسلحا على متن 3 عربات مدرعة و4 سيارات "بيك آب".

وأضافت وزارة الدفاع أنه "تمت إصابة العدو بنيران مدفعية المنطقة العسكرية الغربية، أسفرت عن تدمير عربة مدرعة ونحو 10 مسلحين. وتراجع العدو باتجاه بلدة بليتينيوفكا (في مقاطعة خاركوف الأوكرانية على الحدود مع روسيا)".

وتابعت وزارة الدفاع: "إضافة إلى ذلك، حاولت جماعة إرهابية من 15 مسلحا التسلل إلى الأراضي الروسية على الضفة اليسرى لنهر سيفيرسكي دونيتس على محور غاتيشيفو ونوفايا تافولجانكا. وأصيب الإرهابيون الأوكرانيون جراء الانفجارات في حقل الألغام، وتم القضاء على المتبقين منهم بنيران المدفعية الروسية".

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وأضاف البيان: "وفي الوقت ذاته تحركت جماعة إرهابية أوكرانية أخرى، متكونة من 20 مسلحا وعربتين مدرعتين، على الضفة اليمنى لنهر سيفيرسكي دونيتس باتجاه نوفايا تافولجانكا. وتم التصدي لها أثناء تبادل إطلاق النار مع وحدات المنطقة العسكرية الغربية الحامية للحدود. وخسر العدو 8 مسلحين وعربة مدرعة".

وحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، "عند الساعة 4:45 تم تعزيز وحدات المنطقة العسكرية الغربية على الحدود بمجموعة دروع. وفي 4:57 وجه طيران الجيش الروسي ضربتين إلى احتياطيات العدو بالقرب من بلدتي أوغورتسوفو وغاتيشي على الأراضي الأوكرانية".

وأشارت وزارة الدفاع إلى أنه بين 6:05 و6:45 حاولت المجموعات التخريبية مرة أخرى التسلل إلى الأراضي الروسية. وبين الساعة 6:10 و6:50 تم توجيه ضربات بأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة والصواريخ، "تكبد العدو خسائر بنتيجتها وتراجع باتجاه بلدة جوفتنيفو"، مضيفة أن "الإرهابيين الأوكرانيين خسروا في هذا الاشتباك 12 مسلحا وعربتين مدرعتين وسيارة بيك آب".

وأضافت وزارة الدفاع أنه "من الساعة 7:00 وحتى 9:50 تم توجيه 9 ضربات من قبل الطيران الروسي إلى الإرهابيين الفارين واحتياطيات العدو بالقرب من بلدات أوغورتسوفو وبليتينيوفكا وستاريتسا ومدينة فولتشانسك".

المصدر: نوفوستي