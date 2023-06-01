بوتين يهنئ المشاركين في فعاليات يوم حماية الأطفال

أشار الرئيس فلاديمير بوتين، في تحيته للمشاركين في فعاليات اليوم الدولي لحماية الأطفال إلى أن موسكو تستقبل في هذه المناسبة عددا كبيرا من الأطفال من روسيا ورابطة الدول المستقلة.

وقال بوتين في تحيته: "الأصدقاء الأعزاء! أهنئكم من صميم القلب بمناسبة حلول يوم حماية الأطفال الدولي. ويثير السرور ظهور منذ فترة طويلة بمبادرة من صندوق الطفولة الروسي، تقليد رائع - الاحتفال بهذا العيد في موسكو في دائرة من الأصدقاء. واليوم تستقبل عاصمتنا مرة أخرى مجموعة كبيرة من الفتيان من مختلف المدن والبلدات والمناطق الجديدة في روسيا، فضلا عن وفود من بلدان رابطة الدول المستقلة".

وأكد الرئيس بوتين على أن السلطات الروسية تولي الاهتمام الكبير لقضايا تربية الأطفال وتعزيز قيم الأسرة.

إقرأ المزيد

وشدد على أن المنظمات العامة والخيرية الموثوقة مثل صندوق الطفولة الروسي، تقدم مساهمة جديرة في حل هذه "المهام الضخمة والضرورية".

ونوه الرئيس بوتين بأن أفكار ومشاريع هذا الصندوق، تدعم الأطفال في المواقف الحياتية الصعبة، وتعزز إدراكهم الذاتي الإبداعي.

وقال رئيس الدولة: "وبالطبع أود التأكيد على أن هذا الصندوق، يقوم بتنفيذ مهمة سامية فعلا وهي مساعدة أطفال وأسر العسكريين المشاركين في العملية العسكرية الخاصة".

بالإضافة إلى ذلك، أعرب الرئيس بوتين عن ثقته في أن هذا العيد سيكون ناجحا، وسوف يتذكر ضيوف موسكو الأطفال والفتيان، الرحلات والعروض والزيارات المثيرة إلى المتاحف والمعارض لفترة طويلة.

المصدر: نوفوستي