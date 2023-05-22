العائلة الأولى من أنصار الإيمان القديم وصلت إلى بريموريه من الأرجنتين

أفادت الخدمة الصحفية لحكومة بريموريه الإقليمية، في بيان اليوم، بأن أول عائلة من أنصار الإيمان القديم وصلت إلى بريموريه من الأرجنتين وهي تتكون من 4 أفراد.

وأضاف البيان: "وصل أليكس روساكوف مع والدته وزوجته وابنته الصغيرة إلى فلاديفوستوك، حيث يعيش شقيق رب الأسرة منذ 12 عاما. ويخطط أليكس لممارسة النشاط الزراعي والريفي مع عائلته. يقول إنه عمل في هذا المجال كل حياته. وسيقوم بزراعة الخضروات والبطيخ الأحمر والأصفر والطماطم".

وأكد رب العائلة أن أفراد أسرته يتحدثون باللغة الروسية في المنزل، على الرغم من أنهم ولدوا ونشأوا في الأرجنتين.

في عام 2019، صدر مرسوم رئاسي روسي تم بموجبه منح رؤساء ثماني جاليات لأنصار الإيمان القديم من البرازيل والولايات المتحدة جنسية روسيا الاتحادية من أجل الانتقال إلى إقليم بريموريه. وفي هذا الإقليم تعيش حاليا 48 عائلة من هذا القبيل - 200 شخص من المواطنين المؤمنين القدامى. وتم توقيع اتفاقيات مع الكثيرين منهم بشأن المشاركة في برنامج الدولة "تطوير الزراعة وتنظيم أسواق المنتجات الزراعية والمواد الخام والأغذية" للفترة 2020-2027.

المصدر: نوفوستي