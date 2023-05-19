قديروف: أتفق دائما مع بوتين في كل كلمة يقولها

أعرب رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان الروسية، عن تأييده التام لكل كلمة قالها الرئيس فلاديمير بوتين في اجتماع مجلس العلاقات القومية اليوم، وأكد أنه مثال للتفاني أمام الأمة والشعب.

وكتب قديروف على "تلغرام": "كان خطاب الرئيس فلاديمير بوتين ممتعا وغنيا في مضمونه كالمعتاد، وهنا لا يسعني إلا أن أتفق معه في كل كلمة قالها".

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وأكد قديروف أنه سيتم الأخذ بجميع مقرّرات الاجتماع، وتنفيذ استراتيجيته، وأضاف: في الوقت الذي يتم فيه تدمير القيم التقليدية في أوروبا والغرب، يظهر نهج رئيس البلاد الهادف إلى تعزيز قيم ودور الأسرة، وحماية الوفاق الأهلي والديني في روسيا، والحفاظ على القيم التقليدية، ودعم التنوع الإثني والثقافي في روسيا.

وأضاف: "الرئيس بوتين مثال في التفاني أمام الأمة والشعب، حيث يزور مناطق البلاد ويحل مشكلاتها. ليس لدي أدنى شك بأنه في ظل قيادته، ستتحقق جميع أهداف التنمية في البلاد، وستتم حماية مصالح الدولة".

المصدر: نوفوستي