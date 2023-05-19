بوتين يقدم وصفا لخصوم روسيا

ترأس الرئيس فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، جلسة مجلس العلاقات القومية الروسي.

وفي كلمته، وصف الرئيس بوتين، خصوم روسيا بأنهم أغبياء ويسترشدون بالأفكار الاستعمارية الجديدة.

وأشار بوتين إلى أن الغرب قام عمليا بتوجيه كل ما في ترسانته ضد روسيا، وإلى أن الهجمات ضد قيمها مستمرة ولا تتوقف. ويقوم خصوم روسيا، بترتيب الاستفزازات داخل الأوساط القومية في روسيا ويعلنون الحاجة إلى "إنهاء استعمار روسيا"، ويشددون على ضرورة تقسيمها إلى دويلات وعشرات الأجزاء الصغيرة.

ووفقا للرئيس بوتين، يبذل خصوم روسيا كل ما في وسعهم لبث التفرقة والخلاف بين الشعوب المقيمة على أراضي روسيا.

وقال الرئيس بوتين: "تمثل تعددية القوميات في روسيا، قوتها التي تقهر الجميع".

وأكد الرئيس بوتين، على أن أبناء كل الشعوب الموجودة في روسيا، يشاركون في العملية العسكرية الخاصة، ونال الكثيرون منهم الأوسمة والميداليات لقاء بطولاتهم ومآثرهم هناك.

المصدر: وكالات