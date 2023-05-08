لجنة التحقيق الروسية توجه تهمة الإرهاب إلى المتهم بمحاولة اغتيال الكاتب زاخار بريليبين

أفاد المكتب الصحفي للجنة التحقيق الروسية بأن اللجنة اتهمت ألكسندر بيرمياكوف الذي أوقف بتهمة محاولة اغتيال الكاتب الروسي زاخار بريليبين بالإرهاب، وقدمت التماسا لاعتقاله.

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وجاء في بيان صدر عن المكتب، اليوم الاثنين: "قامت دائرة التحقيق الرئيسية التابعة للجنة التحقيق الروسية في إطار التحقيق في القضية الجنائية بشأن تفجير سيارة الكاتب زاخار بريليبين بتوجيه اتهامات إلى ألكسندر بيرمياكوف بارتكاب جرائم وفق المادة 205 للقانون الجنائي الروسي ("العمل الإرهابي") والمادة 222 للقانون الجنائي الروسي ("تداول الأسلحة غير الشرعي").

وأضاف البيان أن المحققين يحثون المحكمة على اعتقال بيرماكوف.

المصدر: تاس