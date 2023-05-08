أكثر من 40 مجموعة موسيقية عسكرية تشارك في استعراض النصر بالساحة الحمراء

قال مصدر في اللجنة المنظمة لمهرجان "برج سباسكايا" الدولي للموسيقى العسكرية، إن أكثر من 40 مجموعة موسيقية عسكرية ستشارك في استعراض النصر بالساحة الحمراء.

وأضاف: "في استعراض عيد النصر يوم 9 مايو 2023 سيشارك أكثر من 40 مجموعة عسكرية، بما في ذلك الفرق الموسيقية للقوات المسلحة الروسية وقوات الحرس الوطني الروسي، وهيئة حرس الحدود ووزارة حالات الطوارئ الروسية وغيرها".

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وبشكل إجمالي، سيتم خلال الاستعراض، عزف أكثر من 30 مقطوعة موسيقية، بعضها تم عزفه في استعراض النصر في 24 يونيو 1945، بما في ذلك المارش العسكري "الموكب" لسيميون تشيرنيتسكي، و "مسيرة الطيارين" ليوليا خايت وكذلك "البطل" و "انتصار المنتصرون".

وأشار اللواء تيموفي ماياكين، وهو من قادة الفرق الموسيقية العسكرية المعروفين في روسيا، إلى أنه سيتم تشكيل فرقة موسيقية مشتركة يدخل فيها بعض المشاركين الدائمين في مهرجان "برج سباسكايا"، بما في ذلك الأوركستر المركزي لوزارة الدفاع الروسية، والأوركستر المركزي للقوات البحرية وغيرها.

المصدر: تاس