زلزال بالقرب من مدينة بيتروبافلوفسك كامتشاتسكي

أفادت الدائرة الإقليمية لوزارة الطوارئ الروسية في كامتشاتكا بوقوع زلزال بقوة 4,4 درجة على مقياس ريختر في المحيط الهادئ على بعد 134 كيلومترا من مدينة بيتروبافلوفسك كامتشاتسكي.

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وجاء في بيان صدر عن الدائرة، اليوم الاثنين: "وفقا لمعلومات فرع المصلحة الجيوفيزيائية لأكاديمية العلوم الروسية في كامتشاتكا تم في 8 مايو الجاري تسجيل حدث زلزالي غير محسوس في المحيط الهادئ... وبلغت قوة هذا الحدث الزلزالي 4,4 درجة على مقياس ريختر. ووقع مركز الزلزال في مياه المحيط الهادئ على بعد 134 كيلومترا جنوب شرقي مدينة بيتروبافلوفسك كامتشاتسكي".

وأضافت أن الزلزال وقع على عمق 22 كيلومترا.

وتابع أن سكان التجمعات السكنية لم يشعروا بهذه الهزة الأرضية.

المصدر: نوفوستي