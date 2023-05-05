فنانون من الجيش الروسي ينظمون فلاش موب "يوم النصر" في لوغانسك

أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن مجموعة "الرقص والغناء" التابعة للجيش الروسي، قامت بتنظيم تجمع مفاجئ (فلاش موب) احتفالي في لوغانسك بمناسبة حلول عيد النصر.

وجاء في بيان للوزارة: "لأول مرة بعد التحرير الكامل لأراضي جمهورية لوغانسك الشعبية، أقام فنانو فرقة الرقص والغناء في المنطقة العسكرية المركزية، تجمع فلاش موب احتفالي بمناسبة حلول عيد انتصار الشعب السوفيتي على النازيين في الحرب الوطنية العظمى".

ووفقا للوزارة، جرت الفعالية في أحد مراكز التسوق في لوغانسك، وشارك في الغناء الفنانون والزوار، برفقة آلة الأكورديون. وتم خلال ذلك تقديم الأغنية التقليدية في 9 مايو - "يوم النصر".

وأشار البيان، إلى أن الفعالية لاقت الاستحسان والترحيب بين المواطنين.

المصدر: نوفوستي