الكرملين: موسكو سترد على مصادرة بولندا أموال السفارة الروسية لديها

أكد الكرملين أن روسيا سترد على مصادرة بولندا أموال حسابات السفارة والممثلية التجارية الروسيتين لديها.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، ردا على سؤال هل يتعين على بولندا أن تنتظر إجراءات جوابية من قبل روسيا رد على خطوتها: "يتعين، طبعا".

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وكانت النيابة العامة البولندية قد قررت مصادرة الأموال من الحسابات المصرفية التابعة للسفارة الروسية والممثلية التجارية في بولندا.

وأكد مصرف "سنتاندير" الذي كان يقدم الخدمات للسفارة، عن وقف التعاون معها وإغلاق الحسابات.

وأشار السفير الروسي لدى وارسو سيرغي أندرييف، إلى أنه تمت مصادرة "حجم ملموس" من الموارد بالدولار الأمريكي والزلوتي البولندي التي كانتعلى تلك الحسابات، مؤكدا أن ذلك يعتبر انتهاكا لاتفاقيات فيينا حول العلاقات الدبلوماسية.

المصدر: نوفوستي