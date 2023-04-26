 
مباشر

الكرملين: موسكو سترد على مصادرة بولندا أموال السفارة الروسية لديها

أخبار روسيا

الكرملين: موسكو سترد على مصادرة بولندا أموال السفارة الروسية لديها
Globallookpress Petrov Sergey
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v7bg

أكد الكرملين أن روسيا سترد على مصادرة بولندا أموال حسابات السفارة والممثلية التجارية الروسيتين لديها.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، ردا على سؤال هل يتعين على بولندا أن تنتظر إجراءات جوابية من قبل روسيا رد على خطوتها: "يتعين، طبعا".

إقرأ المزيد
وارسو تصادر أموال السفارة الروسية لديها
وارسو تصادر أموال السفارة الروسية لديها

وكانت النيابة العامة البولندية قد قررت مصادرة الأموال من الحسابات المصرفية التابعة للسفارة الروسية والممثلية التجارية في بولندا.

وأكد مصرف "سنتاندير" الذي كان يقدم الخدمات للسفارة، عن وقف التعاون معها وإغلاق الحسابات.

وأشار السفير الروسي لدى وارسو سيرغي أندرييف، إلى أنه تمت مصادرة "حجم ملموس" من الموارد بالدولار الأمريكي والزلوتي البولندي التي كانتعلى تلك الحسابات، مؤكدا أن ذلك يعتبر انتهاكا لاتفاقيات فيينا حول العلاقات الدبلوماسية.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا