قديروف يلتقي مؤسس "فاغنر" في غروزني

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف أنه التقى يفغيني بريغوجين مؤسس قوات "فاغنر" الروسية وبحثا مهامّ ستعلن نتائجها قريبا، والعقوبات الغربية ضدهما التي أضحكتهما لسخافتها.

وكتب قديروف في حسابه على "تلغرام": "التقيت أخي العزيز يفغيني بريغوجين وبحثنا القضايا الدولية الساخنة جدا".

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وأضاف: "لدينا أمور كثيرة ذات اهتمام مشترك، ونؤدي مهام مشتركة كثيرا"، مشيرا إلى أنه لا يريد الكشف عن التفاصيل، وأن النتائج ستكون معروفة قريبا.

وتابع: "بحثنا جدول الأعمال الأكثر إلحاحا... وجزء صغير من الحديث كان مكرسا للعقوبات الغربية ضدنا نحن الاثنان، حيث ضحكنا كثيرا على هذا الأمر السخيف".

وأكد المكتب الصحفي لقديروف أن اللقاء عقد في عاصمة الشيشان مدينة غروزني.

المصدر: نوفوستي