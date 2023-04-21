زاخاروفا: تصريح ستولتينبرغ حول ضم أوكرانيا إلى "الناتو" تهديد لأمن أوروبا

أكدت متحدثة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن تصريح سكرتير "الناتو" ينس ستولتينبيرغ، حول انضمام أوكرانيا للحلف خطير وضعيف البصيرة، ويهدد الأمن الأوروبي برمته.

وقالت في بيان نشر على موقع الخارجية الروسية، إن "الناتو" حدّد لنفسه هدف هزيمة روسيا في أوكرانيا، وحرض كييف على النزاع وقدّم لها الوعود بأنه من الممكن بعد انتهاء النزاع قبولها في الحلف.

وبيّنت زاخاروفا أن مثل هذه التصريحات "ضعيفة البصيرة وخطيرة"، ويمكن أن تؤدّي للانهيار النهائي للنظام الأمني ​​الأوروبي، كما وصفت زيارة ستولتنبرغ غير المعلنة إلى كييف يوم أمس الخميس بأنها محاولة "لإحياء النقاشات حول احتمال انضمام أوكرانيا إلى "الناتو".

وكان ستولتنبرغ قد أكّد خلال زيارته هذه، أن أوكرانيا ستنضم في نهاية المطاف إلى عضوية الحلف، ليرد الكرملين ويشدد على صواب قرار روسيا إطلاق عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وحرمان الأطلسي من أي أحلام له هناك على حساب أمن روسيا القومي.

المصدر: نوفوستي