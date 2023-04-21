استطلاع رأي: 80.1% من الروس يثقون في بوتين

أظهر استطلاع قام به المركز الروسي لدراسة الرأي العام أن 80.1% من الروس يثقون في الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيما يوافق 77.5 من المواطنين على الإجراءات التي يقوم بها.

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وبحسب الدراسة، فقد أجاب 80.1% من المستطلعة آرائهم بالإيجاب على سؤال مباشر حول الثقة في الرئيس الروسي، وأجاب بالنفي 16.1% من عينة الاستطلاع.

كذلك أعرب 77.5% عن موافقتهم على أنشطة الرئيس بوتين، ولم يوافق عليها 13.7% من عينة الاستطلاع.

وقد أجري المسح في الفترة من 10-16 أبريل على 1600 شخص فوق سن 18 عاما، وبنيت العينة على أساس قائمة بأرقام الهواتف المستخدمة على الأراضي الروسية، وبالنسبة لهذه العينة العشوائية، المجمعة خلال 7 أيام، لا يتجاوز الحد الأقصى لحجم الخطأ 1%.

المصدر: نوفوستي