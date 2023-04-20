نيبينزيا يندد بمماطلة واشنطن بإصدار التأشيرات للصحفيين المرافقين للافروف

أعلن مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن وفد الصحفيين المرافق لوزير الخارجية سيرغي لافروف لأعمال مجلس الأمن الدولي في نيويورك، لم يحصل بعد على تأشيرات الدخول.

وقال نيبينزيا على هواء قناة "روسيا-24": "صدرت التأشيرات لجميع أعضاء الوفد تقريبا، باستثناء عدد قليل من الأشخاص. ولا يمكنني القول أنها صدرت في اللحظة الأخيرة، بل مضى حوالي أسبوع. ولكن لم تصدر بعد تأشيرات للصحفيين الروس المرافقين لوفد الوزير".

إقرأ المزيد

وأضاف: "كل هذا يتأتى من ممارسات البلد المضيف لمقر اجتماعات المجلس، ويتكرر بشكل دوري من وقت لآخر، إمّا يحدث أن تصدر التأشيرات في اللحظة الأخيرة، أو عدم إصدارها إطلاقا".

وقال: "ننتظر تأشيرة رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للشؤون العرقية إيغور بارينوف، لحضور المنتدى الدائم للشعوب الأمريكية الأصلية، ومضى أسبوع على انطلاق المنتدى وما زال بانتظار التأشيرة".

المصدر: نوفوستي