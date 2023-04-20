2500 إرهابي ضد 90 عسكريا روسيا.. القضاء يقول كلمته في قضية عضو في عصابة باساييف وخطاب

أفاد مصدر في الهيئات الأمنية الروسية المختصة بأن المحكمة حكمت على عضو من عصابة باساييف وخطاب بالسجن 23 عاما لمشاركته في هجوم على مظليين من الجيش الروسي في جمهورية الشيشان.

وأدانت المحكمة مهدي ماغوميدوف لمشاركته في هجوم شنه الإرهابيون على مجموعة من المظليين الروس في جمهورية الشيشان ونجم عنه مقتل 84 عسكريا.

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وقال المصدر: "مع الأخذ في الاعتبار الحكم السابق، تم الحكم على ماغوميدوف بشكل نهائي بالسجن لمدة 23 عاما ليقضيها في إصلاحية صارمة النظام".

ووفقا لبيان صدر عن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، يقضي ماغوميدوف الملقب بالجلاد، بالفعل عقوبة بالسجن لمدة 21 عاما بسبب مشاركته في هجوم إرهابي في مارس 2000 في منطقة فيدينسكي في الشيشان، تم خلاله استهداف قافلة مشتركة من الشرطة والجيش وأسفر عن مقتل 36 عنصرا من الشرطة و 7 أفراد من القوات المسلحة الروسية.

ويشار إلى أن رجال المظلات من مقاطعة بسكوف الروسية، قتلوا في عام 2000 في منطقة شاتوي بالشيشان في معركة مع مجموعة من عصابة شامل باساييف وخطاب، كانت تفوقهم بالعدد بشكل كثير. وكانت تلك المعركة واحدة من أكثر الأحداث المأساوية في عمليات مكافحة الإرهاب في شمال القوقاز في 1999-2000.

وخلال المعركة التي استمرت من 29 فبراير إلى 1 مارس، صمد 90 عسكريا من سرية المظليين السادسة، التي كانت تحتل تلة مهيمنة، أمام هجمات مجموعة من المسلحين الخارجين من الحصار وصل عددهم إلى 2.5 ألف شخص. وأسفرت تلك المعركة الدامية عن مقتل 84 مظليا.

وتكريما لشجاعتهم، حصل 22 مظليا على لقب "بطل روسيا" بما في ذلك 21 منهم بعد وفاتهم. وتم منح وسام الشجاعة لـ 68 جنديا وضابطا، 63 منهم بعد وفاتهم.

وحتى الآن تم على ذمة هذه القضية، الحكم بالسجن لفترات طويلة على ما لا يقل عن 20 من المجرمين الإرهابيين.

المصدر: نوفوستي