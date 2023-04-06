الجريمة لم تسقط بالتقادم.. اعتقال أحد أعضاء عصابة شامل باساييف (فيديو)

نجحت هيئة الأمن الفدرالي الروسية FSB في القبض على عضو آخر من عصابة شامل باساييف وخطاب والذي تورط في الهجوم على الجيش الروسي في الشيشان عام 1999.

وبحسب لجنة التحقيق، فقد أقام المتهم ويدعى عبد العليم دجوماغيشيف مع مسلحين آخرين كمينا وقتلوا 15 جنديا روسيا، فيما أصيب 28 آخرون. وقد وجهت إليه تهمة التمرد المسلح والمشاركة في عصابة والتعدي على أحد أفراد القوات المسلحة.

وكانت هيئة الأمن الفدرالي الروسية قد اعتقلت متهمين آخرين في نوفمبر 2022، شاركا في الغزو المسلح لمنطقة بوتليخ في داغستان عام 1999، حيث قتل أكثر من 280 جنديا روسيا وفقا لوكالات المخابرات، وأصيب 800 شخص.

المصدر: RT