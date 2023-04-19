بوتين: سكان المناطق الجديدة منضبطون ويرغبون في العمل

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن سكان المناطق الجديدة في روسيا، منظمون ومنضبطون، وجادون في عملهم، مؤكدا على أنهم بالتأكيد بحاجة الى مساعدة حقيقية.

وفي حديثه خلال اجتماع للحكومة الروسية قال: "لقد تحدثت بالفعل عن رحلتي إلى كل من خيرسون ولوغانسك، ما لفت انتباهي هو أنني رأيت الكثير من السيارات القديمة من طراز "لادا" و"جيغولي" التي لم أراها منذ فترة طويلة.. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن دخل الناس متواضع جدا".

وكما أشار رئيس الدولة، فإن "السيارات تشير على الفور إلى أفكار معينة". مؤكدا أنه "في الوقت نفسه - ربما يكون الأمر مختلفا في كل مكان، ولكن لا تزال المسافات التي قطعناها طويلة جدا - ما رأيته: كل شيء نظيف، كل شيء منظم ودقيق. هذا يعني أن الناس الذين يعيشون هنا منضبطون ويعملون بجد.. لكنهم بالتأكيد بحاجة الى مساعدة حقيقية".

وزار بوتين يوم الاثنين الماضي، مقر قيادة مجموعة "دنيبر" للقوات في محور خيرسون ومقر قوات الحرس الوطني "فوستوك" في جمهورية لوغانسك الشعبية.

واستمع إلى تقارير القادة العسكريين حول الوضع في محاور خيرسون وزابوروجيه ولوغانسك.

وهنأ الرئيس الروسي خلال تفقده مقري قوات الإنزال الجوي "دنيبر"، والحرس الوطني "فوستوك"، القوات الروسية بعيد الفصح، وأهدى لهم نسخة من أيقونة تاريخية تعود لـ "أحد أبرز وزراء الدفاع في الإمبراطورية الروسية".

المصدر: تاس