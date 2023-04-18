البطريرك كيريل: بوتين لم يصدر أوامر لي قط

قال بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يصدر له الأوامر في يوم من الأيام بغض النظر عما يدعيه الخصوم.

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جاء ذلك في تصريحات للبطريرك في عظة ما بعد القداس الإلهي بدير نيكولو-أوغريشسكي في موسكو اليوم الثلاثاء، حيث تابع: "إن بعض خصومنا يشيرون بأصابع الاتهام، ويقولون إن البطريرك يتصرف بأوامر من الرئيس. وأقول لكم أمام الله إن الرئيس لم يعط ولا يعطي أوامر للبطريرك، وأنا متأكد أنه لن يعطي أوامر بصفته شخصا مؤمنا يرتاد الكنيسة".

وأشار البطريرك إلى أن روسيا تتمتع بـ "سيمفونية متآلفة بين السلطة العلمانية والكنيسة" التي حلمت بها بيزنطة، لكنها لم تتحقق بسبب الدور الخاص للإمبراطور الذي كان يعتبر نفسه "رئيسا للكنيسة".

وكان البطريرك كيريل قد أجرى محادثات، مارس 2022، عن بعد مع رؤساء الكنيسة الرومانية الكاثوليكية وبابا روما وكنيسة إنجلترا ورئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي، وتمت مناقشة قضايا مساعدة اللاجئين، وحق الجميع بالاعتراف بإيمانهم ولغتهم الأم دون اضطهاد سياسي، ودور المسيحيين في البحث عن السلام في أوكرانيا. بعد ذلك، قال البابا فرنسيس، في مقابلة مع صحيفة Corriere della Sera إن البطريرك كيريل كان "يقرأ مبررات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا من ورقة في يده" واستخدم تعبير "على مذبح بوتين" لوصف البطريرك كيريل، وهو ما انتقدته إدارة العلاقات الكنسية الخارجية في بطريركية موسكو، وقالت إن البابا عرض المحادثة على نحو غير صحيح، وأعربت عن أسفها بهذا الشأن.

المصدر: نوفوستي