بوتين يحيي قداس عيد الفصح في كاتدرائية المسيح المخلص بموسكو (فيديو)

حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شعائر وقداس عيد الفصح (أحد القيامة) في كاتدرائية المسيح المخلص بالعاصمة الروسية موسكو، اليوم الأحد.

ويحتفل الرئيس الروسي تقليديا بعيد الفصح في هذه الكنيسة، حيث يقود القداس البطريرك كيريل بطريرك موسكو وعموم روسيا.

ويبدأ القداس في عيد الفصح في الكنائس قبل 30-45 دقيقة من منتصف الليل، وفي منتصف الليل يتم إجراء موكب، وبعد ذلك - صلاة عيد الفصح والقداس الإلهي.

وفي صباح الأحد، يقام القداس في العديد من الكنائس، وفي المساء – صلاة قصيرة أخرى، ويستمر الاحتفال بعيد الفصح طوال الأسبوع بعد 16 أبريل - ويطلق عليه اسم "النور"، ويقام في الكنائس صلوات احتفالية مع قداس كل يوم.

وتحتفل الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في عام 2023، بعيد الفصح في 16 أبريل الجاري.

المصدر: نوفوستي