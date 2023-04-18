بوتين يدعو رئيس البرازيل لحضور منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

أعلن وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لحضور منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

وأوضح وزير الخارجية البرازيلي، يوم الاثنين، أن "الرئيس (لولا دا سيلفا) استقبل الوزير لافروف... الذي نقل إلى لولا رسالة من بوتين حيث دعاه لحضور المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ".

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وفي أواخر مارس، نقل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نظيره البرازيلي الدعوة لزيارة روسيا، خلال استقبال بوتين لمستشار الرئيس البرازيلي للشؤون الدولية سيلسو أموريم أثناء زيارته السرية لموسكو.

يذكر أن الوفدين الروسي والبرازيلي برئاسة وزيري الخارجية أجريا في 17 أبريل في قصر الخارجية البرازيلية في عاصمة البرازيل برازيليا.

وفي وقت لاحق زار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قصر ألفورادا الرئاسي، حيث استقبله الرئيس لولا دا سيلفا.

المصدر: تاس