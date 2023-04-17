بوتين لشويغو: يمكن استخدام المكونات الفردية للأسطول الحربي البحري في أي اتجاه

استمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم من وزير الدفاع سيرغي شويغو إلى تقرير حول جاهزية اسطول المحيط الهادئ.

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وأشار بوتين إلى أن أولويات القوات المسلحة الروسية في الوقت الراهن واضحة، حيث يتصدرها الاتجاه الأوكراني، وتابع أن تطوير الأسطول لا يزال على رأس الأولويات التي لا بديل عنها، بما في ذلك أسطول المحيط الهادئ، منوها إلى ضرورة التفكير في عمليات تفتيش جديدة، حيث أوعز بوتين بأهمية تطوير وإعداد تدريبات في الأساطيل الأخرى، حيث قال: "بالإضافة إلى كل شيء آخر بالطبع يمكن استخدام قوات الأسطول بمكوناته الفردية في أي اتجاه، لهذا أطلب منكم أن تضعوا ذلك في الاعتبار".

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وكان وزير الدفاع قد أعلن يوم الجمعة الماضي عن بدء تفتيش مفاجئ لأسطول المحيط الهادئ، ورفع من جاهزيته القصوى وأعلى درجة من الاستعداد القتالي.

ووفقا لوزير الدفاع، يشارك في هذا التفتيش أكثر من 25 ألف عسكري و167 سفينة و12 غواصة و89 طائرة ومروحية، حيث ستبدأ المرحلة النهائية من التفتيش يوم غد الثلاثاء 18 أبريل، والتي تشمل تطوير الضربات الصاروخية بالإطلاقات الإلكترونية، حيث صرح شويغو بأن "القوات المشاركة في التفتيش أكدت استعدادها القتالي الكامل، مع كافة القيود الموضوعة، وقد بدأوا في تنفيذ مهام التدريب القتالي، وتجري معهم تدريبات المراقبة والتدريبات التكتيكية، والعمل على قضايا التفاعل بين الأسلحة المختلفة"، مشيرا إلى أن حاملات الصواريخ الاستراتيجية ستطير إلى الجزء الأوسط من المحيط الهادئ لتنفيذ ضرباتها ضد مجموعات السفن التي تمثل عدوا وهميا.

وفي سياق التفتيش المفاجئ لأسطول المحيط الهادئ، أعلن شويغو التأكد من الاستعداد التام لاستخدام الأسلحة المنطلقة من غواصات الصواريخ الاستراتيجية، حيث يتم الآن تنفيذ المرحلة الثانية من التفتيش، والذي يتضمن الانتقال إلى الجزء الجنوبي من بحر أوخوتسك، والعمل على قضايا الاستقرار القتالي لغواصات الصواريخ الاستراتيجية.

المصدر: نوفوستي