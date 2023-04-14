بوتين يصادق على الاتفاقيات مع سوريا بشأن تسليم المشتبه فيهم والمساعدة في القضايا الجنائية

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القوانين المتعلقة بالتصديق على الاتفاقيات مع سوريا بشأن تسليم المشتبه فيهم والمتهمين بارتكاب جرائم والمساعدة القانونية في المسائل الجنائية.

وتم نشر هذه الوثائق اليوم الجمعة، حيث تم التوقيع على كلا الاتفاقيتين في 29 يونيو 2022 في سان بطرسبورغ.

وتنص إحدى الوثائق - المتعلقة بتسليم المشتبه فيهم والمتهمين - على التزام الأطراف بتسليم الأشخاص، بناء على الطلب من بعضهم البعض من أجل المحاكمة الجنائية أو تنفيذ عقوبة لارتكابهم عددا من الجرائم. كما يخضع الأشخاص المتهمون والمشتبه فيهم بارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون، للتسليم.

وذلك في إطار القوانين التي تنص عليها الدول بالسجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة أو بعقوبة أشد.

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بالإضافة إلى ذلك، تنظّم الوثيقة المسائل المتعلقة بشروط التسليم، وكذلك معايير وأسباب رفضه.

وفي هذا الخصوص، سيتم رفض التسليم في حال كانت الجريمة التي يُطلب من أجلها التسليم يعاقب عليها بالإعدام وفقا لقانون الطرف الذي تقدم بالطلب.

وتنظم الاتفاقية الأخرى - بشأن المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية - التزامات الأطراف بتقديم المساعدة القانونية، ونطاقها، ورفضها أو تأخير تقديمها.

وفي الوقت نفسه، تم توضيح أنه قد يتم رفض المساعدة القانونية إذا كان تنفيذها يمكن أن يضر بسيادة الطرف المطلوب منه وأمنه ونظامه العام، وإذا كان الطلب يتعلق بجريمة ضد الخدمة العسكرية والتي لا تعتبر جريمة بموجب القانون الجنائي العام.

كما تمت الإشارة في الوثائق المصاحبة للقوانين، إلى أن المعاهدات المصدّق عليها تلبي مصالح روسيا بالكامل وستساهم في تحقيق أهداف العدالة وحماية الحقوق والمصالح المشروعة لمواطنيها.

المصدر: تاس