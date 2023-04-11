قديروف يعلن القبض على مسلح في الشيشان

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف القبض على مسلح في الجمهورية يوم الثلاثاء.

وذكر قديروف في منشور على "تلغرام"، أن المعتقل ينتمي لعصابة مسلحة ووصل إلى الشيشان من أحد الأقاليم المجاورة، وتم القبض عليه بمنطقة نادتيريتشني بالجمهورية.

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وأشار قديروف إلى أن عناصر الأمن حاصروا المسلح في أحد المنازل وتم تحديد هويته، وأنه أصيب بجروح خلال محاولته الفرار.

وأكد قديروف عدم وقوع إصابات في صفوف قوات الأمن، مشيرا إلى أن العملية نفذها أفراد الشرطة بالتعاون مع الحرس الوطني وجهاز الأمن الفدرالي الروسي.

المصدر: تاس